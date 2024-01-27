Минэнерго ожидает сохранения уровня добычи нефти на уровне 2023 года

В России в 2024 году уровень добычи нефти может сохраниться на уровне 2023 года, ожидают в Министерстве энергетики страны.



Как объяснил министр энергетики Николай Шульгинов, экспорт немного снижен, но производство повышено.

В ближайшие месяцы проблем возникнуть не должно, министерство наблюдает за ситуацией, сообщает ТАСС.

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Маргарита Головатенко