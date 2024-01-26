Писателя Бориса Акунина* объявили в розыск
Известного российского писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили) объявили в розыск. Писателя ищут правоохранительные органы. В базе МВД не уточняется, в рамках какого уголовного дела его разыскивают.
Борис Акунин* эмигрировал и публично высказывался против спецоперации. Он предлагал создать программу помощи дезертирам российской армии. На фоне этого в декабре 2022 года писателя включили в перечень террористов, а в начале 2023 года Минюст признал Акунина* иностранным агентом.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за публикаций о российской армии и оправдания терроризма.
12 января Минюст признал Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*) иностранным агентом.
* Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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