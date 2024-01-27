Федерация гонок дронов и КИУ подписали соглашение о сотрудничестве

Федерация гонок дронов Республики Татарстан и Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в области образования, исследований и разработок в сфере беспилотной авиации. Будут разработаны и реализованы образовательные программы для повышения квалификации специалистов и интереса студентов к беспилотным авиационным системам.

Планируются организация научных и методических мероприятий, исследования для развития беспилотных технологий в Татарстане и России, обучение сотрудников и поддержка команд-пилотов.

Руководитель Федерации гонок дронов Республики Татарстан Георгий Валерьевич Дикопольский выразил уверенность в том, что данное сотрудничество принесет пользу развитию науки, спортивной в том числе, и сферы образования в области беспилотной авиации.

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