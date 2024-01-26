Сегодня в Казани снег и до -9 градусов
В Казани сегодня облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, сообщает Гидрометцентр по республике.
Ветер южный, юго-восточный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха составит -7..-9 градусов. На дорогах гололедица.
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