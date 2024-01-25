В Татарстане за год 5 тысяч иностранцев стали гражданами РФ

За злостное нарушение миграционного законодательства суды Татарстана наказали административным выдворением за пределы РФ 3 061 иностранного гражданина. Еще в отношении 225 по составленным полицией материалам приняты решения о депортации. Эти данные сегодня прозвучали в итоговом докладе на коллегии МВД Татарстана.



По данным ведомства, за 2023 год в республике было зарегистрировано 560 преступлений со стороны приезжих из других государств и 446 преступлений в отношении самих иностранцев.

По данным полиции, совершенные иностранцами преступления не оказывают заметного влияния на общую криминогенную ситуацию в республике.

Всего на миграционный учет в Татарстане в прошлом году поставили около 397 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. На территории республики было оформлено почти 53 тысячи трудовых патентов. При этом за год 5040 человек смогли получить гражданство РФ.

Остановился на миграционном вопросе и глава РТ Рустам Минниханов. Он сообщил, что свои предложения республика уже предоставила правительству РФ. «Отказаться от мигрантов мы не можем, с ними надо работать, создать им условия для социализации. На совместном заседании Совета безопасности республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям мы выработали комплекс мер по созданию условий для социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов. Это работа также идет совместно с МВД», — сказал Минниханов.