Суд продлил арест имущества родственников Блиновской до 26 апреля
Суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве.
Суд принял решение о продлении срока ареста на 3 месяца, то есть до 26 апреля.
22 января Елена Блиновская была помещена в следственный изолятор в Москве. Суд решил, что домашний арест не обеспечивал надлежащих условий для проведения следствия и поместил блогера в СИЗО №6, которое является одним из крупнейших в столице.
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