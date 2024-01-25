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Суд продлил арест имущества родственников Блиновской до 26 апреля

05:19, 25.01.2024

Суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве.

Суд принял решение о продлении срока ареста на 3 месяца, то есть до 26 апреля.

22 января Елена Блиновская была помещена в следственный изолятор в Москве. Суд решил, что домашний арест не обеспечивал надлежащих условий для проведения следствия и поместил блогера в СИЗО №6, которое является одним из крупнейших в столице.

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Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбщество
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