В Казани возбудили дело о ремонте «Мерседеса» в колонии №18

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Статус подозреваемого в уголовном деле получил второй нерядовой сотрудник казанской колонии-поселения №18. По данным источников «Реального времени», речь о начальнике производственного отдела центра трудовой адаптации осужденных Рустеме Шавалиеве.



Дело возбуждено 23 января по статье о злоупотреблении полномочий в следственном отделе по Приволжскому району Казани. Как уверяет один из источников «Реального времени», основанием стали оперативные материалы, включая явку с повинной самого Шавалиева.

По версии силовиков, этот гражданин начальник решил использовать труд одного из осужденных в интересах своей знакомой — поручил ему отремонтировать кузов ее автомобиля Mercedes-Benz, пережившего аварию. Работы проводились на территории колонии еще в сентябре 2023 года, а в январе Следком усмотрел в действиях Шавалиева признаки злоупотребления полномочиями вопреки интересам службы и государства. Как отмечают близкие к правоохранителям источники «Реального времени», вину в злоупотреблении он признал.

Ходатайство о мере пресечения этому фигуранту следователи в суд пока не направляли.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, накануне в Казани водворили под домашний арест бывшего начальника колонии-поселения №18, майора внутренней службы Азата Сафина. Вину в получении взятки имуществом на 100 тысяч рублей он полностью признал, после чего был уволен со службы, а в суде просил дать ему возможность зарабатывать и обеспечивать семью с учетом ранее полученных кредитов и скорого пополнения.

Неделей ранее по делу о взятке на 396 тысяч тюльпанами, курами и телевизором такую же меру пресечения получил начальник казанской колонии №2 Марат Сайфутдинов. Решение о его увольнении должны принимать в Москве, поскольку в системе ФСИН этот руководитель дослужился до полковника.

Ирина Плотникова