В работе WhatsApp произошел массовый сбой

В работе мессенджера WhatsApp с ночи наблюдаются масштабные сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса сбой.рф.

скриншот realnoevremya.ru / сбой.рф

Согласно информации сервиса DownRadar, больше всего жалоб связаны с общим сбоем в работе мессенджера (61%). Еще около 25% жалуются на сбои в работе приложения, у 7% не работает сайт, еще у 5% наблюдаются проблемы со входом.

Больше всего сообщений о сбоях поступает из Москвы (1 620 сообщений), Новосибирской области (620), Хабаровского края (344). Также о ошибках сообщают пользователи Санкт-Петербурга, Якутска, Иркутска и Благовещенска.

В Татарстане, судя по данным сервисов, мессенджер работает исправно.

Сбои наблюдаются и в работе Telegram. За последние сутки о проблеме сообщило уже больше 7,5 тыс. человек.

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Илина Хакимова