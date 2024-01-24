В работе WhatsApp произошел массовый сбой
В работе мессенджера WhatsApp с ночи наблюдаются масштабные сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса сбой.рф.
Согласно информации сервиса DownRadar, больше всего жалоб связаны с общим сбоем в работе мессенджера (61%). Еще около 25% жалуются на сбои в работе приложения, у 7% не работает сайт, еще у 5% наблюдаются проблемы со входом.
Больше всего сообщений о сбоях поступает из Москвы (1 620 сообщений), Новосибирской области (620), Хабаровского края (344). Также о ошибках сообщают пользователи Санкт-Петербурга, Якутска, Иркутска и Благовещенска.
В Татарстане, судя по данным сервисов, мессенджер работает исправно.
Сбои наблюдаются и в работе Telegram. За последние сутки о проблеме сообщило уже больше 7,5 тыс. человек.
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