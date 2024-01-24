Пользователи из России сообщают о сбоях в работе Telegram

Сегодня с глубокой ночи пользователи начали сообщать о массовых сбоях в работе Telegram. За последние сутки о проблеме сообщило уже больше 7,5 тыс. человек, следует из данных сервиса сбой.рф.

скриншот realnoevremya.ru / сбой.рф

Согласно информации сервиса DownRadar, больше всего жалоб связаны с общим сбоем в работе Telegram (58%). Еще около 16% отмечают, что у них не грузятся чаты, у 11% не работает приложение, еще у 5% — функция для видеосообщений, у 3% наблюдаются проблемы со входом.

Больше всего сообщений о сбоях поступает из Москвы (8 486 сообщений), Новосибирской области (2 716), Хабаровского края (917). Также о ошибках сообщают пользователи Санкт-Петербурга, Якутска, Приморского края и Башкирии.

В Татарстане, судя по данным сервисов, мессенджер работает исправно.

На прошлой неделе в четверг пользователи сообщали о сбоях в работе Telegram. Чаще всего отзывы о сбоях оставляли пользователи из Москвы, Уфы, Казани, Ижевска и Санкт-Петербурга.

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Илина Хакимова