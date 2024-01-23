Перерасчет платежей по ЖКХ могут ограничить сроком в 90 дней

В Госдуму внесен законопроект, который ограничивает возможность перерасчета платежей по ЖКХ. Предлагается установить период перерасчета в 90 дней с момента до крайнего срока оплаты. Но при условии, что услуги ЖКХ оплачиваются исправно. Сейчас же максимальный период ничем не ограничен.

В пояснительной записке к новому законопроекту, авторы приводят в пример жителей города Озерск Челябинской области, где они получили квитанцию с перерасчетом за несколько лет, общий долг по дому составил 4 миллиона рублей.

Законопроект предлагает ввести ограничение на перерасчет периодом в 90 календарных дней до даты оплаты. Это позволит сбалансировать права и интересы собственников жилья и коммунальных служб.

Изменения также коснутся расчета размера платы за жилье. Они будут действовать при отсутствии недобросовестности со стороны собственников жилья или нанимателей.

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