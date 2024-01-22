Новости происшествий

11:09 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Самаре произошел крупный пожар на городском рынке

09:46, 22.01.2024

В Самаре произошел крупный пожар на Кировском рынке. В настоящее время пожарные борются с огнем, сообщает пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что пламя охватило 1 тысячу квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

На месте работают более 80 пожарных и 23 единицы техники. Для тушения также привлечен пожарный поезд со станции Кинель.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин
Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также