В Самаре произошел крупный пожар на городском рынке
В Самаре произошел крупный пожар на Кировском рынке. В настоящее время пожарные борются с огнем, сообщает пресс-служба МЧС России.
Уточняется, что пламя охватило 1 тысячу квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
На месте работают более 80 пожарных и 23 единицы техники. Для тушения также привлечен пожарный поезд со станции Кинель.
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