В домах по улицам Проточной и Чистопольской в Казани отключат водоснабжение
Из-за аварийных ремонтных работ на водопроводе по ул. Декабристов, 83 на нескольких улицах Казани отключат водоснабжение, сообщили в МУП «Водоканал».
Воды не будет по следующим адресам:
- ул. Проточная, 6, 8, 8а, 8б/1, 10, к.1, 10, к.100;
- ул. Чистопольская, 46а, 46, 48.
Кроме того, давление воды будет понижено по ул. Ф. Амирхана в домах 12д, 12е, 14а, 14б.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым