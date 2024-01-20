В Казани из-за снегопада возможны задержки трамваев

В Казани продолжается обильный снегопад, который заметает трамвайные пути. Службы работают непрерывно, но дороги и пути быстро заметает вновь.

— Мы делаем все возможное, чтобы трамваи ходили по расписанию. Спецтехника по расчистке, сотрудники работали всю ночь и продолжают сейчас. Мы просим отнестись с пониманием к ситуации! — указали в пресс-службе «Метроэлектротранса».



Как сообщили «Реальному времени» на предприятии, чистка путей продолжается, в ближайшее время трамваи, которые задержались, продолжат работу в нормальном режиме.



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Маргарита Головатенко