«КОС-Синтез-УОР» одержал первую победу в году, обыграв «Штурм-2002»
Спортивный клуб «КОС-Синтез-УОР» из Казани одержал победу в матче против «Штурма-2002». Встреча прошла в плавательном бассейне «Оргсинтез» в Казани.
Игроки молодежной команды «Синтеза» продемонстрировали отличную игру, забросив 15 мячей и пропустив только 11. В составе победителей отличились Махиянов, Полозенко, Комаров, Зигангиров, Тазеев и другие.
Матч был напряженным, с переменным успехом обеих команд. Однако «КОС-Синтез-УОР» сумел удержать преимущество и одержать победу.
Повторная встреча соперников состоится завтра в 12.00.
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