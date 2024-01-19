Татарстан на ВДНХ представит уникальную интерактивную семейную программу для посетителей выставки

Татарстан на ВДНХ 20 и 21 января представит уникальную интерактивную семейную программу для посетителей выставки. Девяти самым активным участникам подарят поездки для всей семьи в республику.



Программа пройдет на стенде Татарстана. Будут мастер-классы по народным танцам, семейный театральный мастер-класс по мотивам русских народных сказок, семейные истории династий татарской интеллигенции — Боратынских, Камаловых и Толстых. Можно будет принять участие в караоке-поединке с Государственным камерным хором Республики Татарстан.

Обещают много мастер-классов: «Игрушка своими руками», «Кукольный театр своими руками», «Строим историю» — мастер-класс по изготовлению пряничного домика, и мастер-класс по строительству своего домика — «Наш будущий ЭКОдом».

Посетители стенда республики смогут создать свой первый «Семейный мультфильм» и посетить фотозону.

Отдельную уникальную программу подготовил КАМАЗ: образовательные видеоролики и викторину об истории предприятия, интерактивные мастер-классы.

Первое официальное мероприятие Года семьи в России, объявленного главой государства, проходит с 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума «Россия».

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Маргарита Головатенко