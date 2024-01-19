Прокуратура контролирует ситуацию с длительной задержкой рейсов в Казань

В аэропорту Казани сегодня задерживают рейсы из-за неблагоприятных погодных условий. Самолетам, направлявшимся в Казань, пришлось изменить пункты назначения на запасные аэродромы в Набережных Челнах, Самаре и Уфе. Командиры экипажей воздушных судов принимали решения о посадке и взлете самостоятельно.

Приволжская транспортная прокуратура контролирует ситуацию с соблюдением прав пассажиров.

Работники Камской, Татарской и Уфимской транспортных прокуратур организовали мобильные приемные в аэропортах для оказания помощи пассажирам. Они оповещают пассажиров о работе приемных через громкоговорители. Авиакомпании предоставляют пассажирам напитки, питание и размещение в гостиницах на время ожидания рейсов.



Приволжская транспортная прокуратура следит за ситуацией и готова принять меры реагирования при наличии оснований. Пассажиры, столкнувшиеся с нарушениями законодательства, могут обратиться к дежурному прокурору.

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Маргарита Головатенко