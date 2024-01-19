Мощные снегопады могут вернуться в Татарстан в феврале

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан снова может накрыть снегом в ближайшем будущем. Снегопады можно будет ожидать в феврале, объяснил «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

— Февраль у нас прогнозируется выше климатической норме по температуре. Это косвенно говорит о том, что у нас будет преобладать циклонический характер погоды. Зимой, тепло — это циклоны. Ждать ли снегопад? Да, циклоны как правило, (приносят — прим.ред) осадки, — поделился он своим мнением.

По словам эксперта, в республику пришел обширный Атлантический циклон, а за ним последуют барические образования. Так как зима находится еще в разгаре, регион еще не один раз может встретить подобные погодные условия.

Как рассказал Тимур Аухадеев, сложная погодная обстановка в Татарстане продержится до воскресенья. Затем в республику придет похолодание.



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Айрат Назипов