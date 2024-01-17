«КОС-Синтез» разгромил сборную Беларуси в чемпионате России по водному поло

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

Заводская команда «КОС-Синтез» успешно завершила 12-й тур чемпионата России по водному поло, дважды обыграв соперников из сборной Беларуси в Минске. Матч проходил в плавательном бассейне БГУФК и стал вторым игровым днем.



Уже в начале игры «Синтез» вернул себе лидерство, забросив пять мячей в ворота хозяев. Во втором периоде белорусская команда сократила разрыв, забив три мяча, однако к концу первого тайма казанцы увеличили преимущество до двузначного числа.

После большого перерыва заводчане продолжили бомбардировать ворота соперников, увеличивая разницу в счете. В заключительном тайме команда установила окончательный счет матча — 19:8 в пользу «Синтеза».

Самым результативным игроком встречи стал Никита Деревянкин, забивший пять мячей. Он же стал лидером по количеству голов в матче.

Следующий 13-й тур «КОС-Синтез» проведет на выезде против команды МК СШОР «Восток» 27 и 28 января.

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Маргарита Головатенко