Глава Мамадышского района Татарстана стал лауреатом премии «Служение»

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Президент России Владимир Путин принял участие в награждении лауреатов муниципальной премии «Служение». На награждение собрались 11 тысяч глав муниципальных образований — так много еще никогда их не присутствовало. Здесь были лучшие из лучших — те, кто ближе всего к населению, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



— Эта премия — дань уважения людям, которые направляют свои силы, энергию и, казалось бы, в простой, обычной ситуации, решают очень важные задачи для жителей городов и поселков, — сказал президент России.

Главная цель премии — повышение качества и престижа муниципальной службы. Лауреатом премии стал глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов.

На протяжении трех дней главы муниципалитетов общались на полях форума и демонстрировали свои лучшие достижения. Состоялась и отдельная встреча глав муниципалитетов с Владимиром Путиным. На ней выступил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он рассказал об объемах импортозамещения и росте промышленного производства, доложил о решении социальных задач, в частности в зоне проведения СВО.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко