На выезде из Куюков снова большая пробка длиной почти в 7 километров

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Утром вторника, 16 января, на выезде из деревни Куюки Пестречинского района Татарстана в Казань образовалась длинная пробка. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени», также об этом свидетельствуют и данные с сервиса «Яндекс. Карты».

Пробка растянулась почти на 7 километров.

На ул. Олимпийской движение и вовсе отмечено бордовым цветом почти на протяжении 2 км — это говорит о том, что там оно практически парализовано. Корреспондент «Реального времени» сообщает, что люди выходят из автомобилей и автобусов и идут пешком вдоль дороги.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

На ул. Кул Гали, ближе к перекрестку с ул. Комиссара Габишева, произошло ДТП в левом ряду.

В целом пробки по Казани сегодняшним утром достигли 9 баллов.

По городу фиксируется большое количество аварий.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Видно, что движение затруднено практически во всех районах города. На некоторых участках оно и вовсе парализовано. Особо тяжело ситуация обстоит в районе проспекта Победы, Мамадышского и Оренбургского трактов, пр. Универсиады, ул. Гвардейской, ул. Николая Ершова, ул. Аделя Кутуя, ул. Комиссара Габишева, ул. Ямашева, ул. Мусина и Кировской дамбы.

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Илина Хакимова