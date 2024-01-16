Лионель Месси стал лучшим игроком мира по версии ФИФА в 2023 году

Третий раз подряд аргентинский нападающий Лионель Месси получил звание лучшего игрока мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2023 прошла в Лондоне.

Из трансляции следует, что сам футболист, играющий за американский клуб «Интер Майами», на церемонии награждения отсутствовал.

В шорт-лист премии также попали нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и форвард сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холан.

Помимо Месси, в этот вечер были определены победители и в других номинациях. Лучшей футболисткой стала Айтана Бонмати из «Барселоны» и сборной Испании.

Лучшим тренером тренер признан Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», а лучшим вратарем — Эдерсон из «Манчестер Сити» и сборной Бразилии.

Стоит отметить, что Месси уже получал эту награду в предыдущие годы и в общей сложности является ее трехкратным обладателем. Кроме того, в 2023 году он также стал обладателем «Золотого мяча» — приза, который вручается лучшему футболисту года по версии журнала France Press.

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