2024 год в Татарстане объявлен Годом молодого избирателя

ЦИК Татарстана объявил 2024-й Годом молодого избирателя в избирательной системе. Это решение приняли на заседании Центризбиркома республики.

В пресс-службе ведомства отметили, что молодежь принимала участие в разработке программы мероприятий, которые состоятся в течение ближайших двенадцати месяцев. Само предложение объявить 2024-й Годом молодого избирателя также прозвучало от молодежного актива на студенческой конференции «Традиции и новации избирательной системы» в ноябре 2022-го.

— Мы с радостью поддержали молодежную инициативу, тем более этот год для избирательной системы Татарстана значимый. В марте пройдут выборы президента России, в сентябре будем выбирать депутатов Госсовета РТ. Современная молодежь энергична, активно интересуется своими избирательными правами, что не может не радовать. При этом молодые люди принимают участие в выборах не только как избиратели, но и в качестве членов избирательных комиссий, общественных наблюдателей и блогеров. Тем самым обеспечивают открытость и легитимность выборов, — отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

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Галия Гарифуллина