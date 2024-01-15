Татарстанские дети поздравили работников стратегических объектов с Новым годом

Более 11,5 тысячи работников, которые встретили Новый год на службе или работе, получили поздравления от участников «Движения Первых» в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе молодежной организации.

В Казани школьники поздравили сотрудников предприятий компании «Сибур Холдинг» и ЖД вокзала «Казань-1». Также в новогодние выходные участники движения навестили работников в Набережных Челнах, Кукморе, Новошешминске, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске.

Поздравления прошли в рамках акции «Российский детский Дед Мороз» — она проходила с 15 декабря до 13 января.





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Галия Гарифуллина