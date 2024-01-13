ВК «Зенит-Казань» переиграл на своей площадке солигорский «Шахтер»

В 16-м туре чемпионата России по волейболу казанский «Зенит» обыграл у себя дома «Шахтер» из Солигорска. Команда из столицы Татарстана победила со счетом 3:0 (26:24, 25:14, 25:20).

Следующую игру подопечные Алексея Вербова проведут в Москве. Матч против столичного «Динамо» состоится 17 января.

Благодаря победе казанская команда поднялась на второе место. В активе у казанского «Зенита» 40 очков. В чемпионате лидирует новосибирский «Локомотив», который набрал 44 очка.

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