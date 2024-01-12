Кирилла Петрова и Евгения Свечникова включили в состав «Ак Барса» на матч с «Трактором»

Артем Галимов и Никита Дыняк не сыграют за «Ак Барс» в предстоящем матче КХЛ против «Трактора». Вместо них на лед выйдут Кирилл Петров и Евгений Свечников.

«Ак Барс» огласил следующую заявку на матч:

Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);

Артемий Князев — Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Александр Радулов (к);

Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер, Семен Кошелев — Кирилл Семенов — Райли Барбер;

Даниил Журавлев — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Илья Сафонов — Кирилл Петров;

Алексей Марченко, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Евгений Свечников.

Матч между «Ак Барсом» и «Трактором» состоится сегодня в 17.00 на «Арене-Трактор». В текущем сезоне команды встретились один раз в Казани: «барсы» победили со счетом 5:3 — дубль оформил Дмитрий Яшкин, по одной шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий, Александр Радулов и Артем Лукоянов.

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Айрат Назипов