Акции «Татнефти» вошли в топ наиболее востребованных ценных бумаг у частных инвесторов
В декабре 2023 года акции «Татнефти» вошли в топ самых востребованных ценных бумаг в портфелях частных инвесторов на Московской бирже.
Кроме того, в рейтинг вошли обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» (30,0% и 7,3% соответственно), акции «Газпрома» (15,4%), «ЛУКОЙЛа» (13,8%), «Яндекса» (6,4%). Также частные инвесторы активно приобретали акции «Сургутнефтегаза» (6,4%), акции «Норникеля» (6,4%), «Роснефти» (6,1%) и «Магнита» (4,3%).
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