США и Британия нанесли авиаудары по позициям хуситов в Йемене

Вооруженные силы США и Великобритании в ночь с 11 на 12 января нанесли авиаудары по объектам йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам президента США Джо Байдена, он приказал нанести удары «в ответ на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море».

Американский лидер уточнил, что удары были нанесены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. По информации телеканала Al Hadath, удары наносились по позициям хуситов рядом с портовым городом Ходейда, который расположен на западе страны (со стороны Красного моря).



Как уточняет CNN, удары наносились c кораблей крылатыми ракетами Tomahawk. Reuters, в свою очередь, указал, что удары наносились с самолетов, кораблей и подлодок. По словам американских властей, все цели авиаударов были достигнуты.



Лидеры США и Великобритании в своих выступлениях подчеркивали, что удары носили «оборонительный характер».



С чего начался конфликт

Напомним, после обострения палестино-израильского конфликта хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля. В заявлениях также подчеркивалось, что власти не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

Хуситы заверили, что в случае авиаударов США и Великобритании по Йемену предпримут ответные действия.

Как уточнили в американской администрации, пока прямых ответных шагов хуситов не последовало. Представители йеменского движения же заявили телеканалу Al Jazeera, что нанесут удары по базам США и Великобритании в регионе, если масштаб боевых действий будет расширен.

Реакция России

Россия запросила на 12 января проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Великобритании по Йемену. Таким образом, СБ ОНН проведет сегодня два заседания по ближневосточной тематике: встречу по ситуации в секторе Газа, а также заседание из-за ударов по Йемену.

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Илина Хакимова