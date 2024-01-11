Умер один из разработчиков вакцины «Спутник-V»

Скончался один из разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», замдиректора по научной работе Института вирусологии им. Ивановского Борис Народицкий. Об этом RTVI рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ученому было 82 года. Причина его смерти не уточняется. Народицкий был «отцом-основателем» векторной платформы аденовируса человека, на основе которой создана вакцина «Спутник-V».

Борис Народицкий был доктором биологических наук и автором более 200 научных работ. Ему принадлежат более 20 патентов и авторских свидетельств на изобретения. За свою карьеру он подготовил доктора и 17 кандидатов наук.

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