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Происшествия

Умер один из разработчиков вакцины «Спутник-V»

15:43, 11.01.2024 3

Скончался один из разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», замдиректора по научной работе Института вирусологии им. Ивановского Борис Народицкий. Об этом RTVI рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ученому было 82 года. Причина его смерти не уточняется. Народицкий был «отцом-основателем» векторной платформы аденовируса человека, на основе которой создана вакцина «Спутник-V».

Борис Народицкий был доктором биологических наук и автором более 200 научных работ. Ему принадлежат более 20 патентов и авторских свидетельств на изобретения. За свою карьеру он подготовил доктора и 17 кандидатов наук.

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Происшествия
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:24
    На этой вакцине умерло много людей . Встретились две мышки . Одна спрашивает : "ты вакцину от ковида делала"? А вторая отвечает: "что я дура? Пусть сначала на людях испытают".
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    Анонимно 17:03
    кто конкретно умер? вы сами выявляли и считали?
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    Анонимно 20:21
    работаю с человеком ,у которого зять именно от вакцины умер
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