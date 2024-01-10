В Минсельхозе ожидают снижения цен на яйца в торговых сетях

Цены на яйца у производителей снижаются, в ближайшее время также ожидает их снижения в торговых сетях, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов.

По его словам, за последние две недели цены на яйца снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй категории. Минсельхоз держит ситуацию с ценами на социально значимые продукты на особом контроле.

Титов отметил, что были предприняты все необходимые меры для стабилизации цен и в результате наблюдалось их снижение у производителей. Ожидается, что в ближайшее время цены на яйца также снизятся и в торговых сетях, сообщает ТАСС.



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Маргарита Головатенко