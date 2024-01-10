Гречка в России в ноябре подешевела на 22,5%

Цены на гречку в ноябре 2023 года составили в среднем 88,8 рубля за килограмм, что на 22,5% ниже, чем в ноябре 2022 года. Это связано со снижением отпускных цен производителями крупы, следует из данных Росстата.



В ноябре производители продавали тонну гречки за 37 787 рублей, что на 25,5% меньше, чем годом ранее. Цены на гречиху также снизились — до 21 082 рублей за тонну по сравнению с 24 068 рублями в ноябре 2022 года.

Потребительские цены на пшено в ноябре снизились до 59,92 рубля за килограмм. Производители продавали пшено по 26 332 рубля за тонну, что немного ниже прошлогоднего уровня.

Цены реализации проса у производителей также снизились и составили 11 053 рубля за тонну по сравнению с ноябрем 2022 года. Изменения связывают с увеличением производства круп и снижением спроса на них.

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Маргарита Головатенко