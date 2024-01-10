В Казани провели профилактическую акцию «Уступи дорогу»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ОГИБДД УМВД России по Казани

10 января сотрудники ГИБДД Казани провели профилактическое мероприятие «Уступи дорогу». В рамках акции инспекторы выявили водителей, которые не уступали дорогу автомобилям спецслужб с включенными спецсигналами.



В отношении трех нарушителей составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ. Заместитель начальника отдела ГИБДД Артур Газизов отметил, что цель мероприятия — привлечь внимание к проблеме, когда водители не уступают дорогу скорой помощи. Рассчитывается, что это поможет предотвратить возможные аварийные ситуации.

Согласно п. 3.2 ПДД, водители обязаны уступать дорогу транспортным средствам с включенными спецсигналами для обеспечения их беспрепятственного проезда. За нарушение этого правила предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года. Административные санкции за непропуск «скорых» предусмотрены и для пешеходов.

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Маргарита Головатенко