В Уфе на пожаре спасли 13 человек

В Уфе произошло возгорание в квартире на втором этаже, после чего огонь перекинулся на третий этаж. Пятеро жильцов самостоятельно покинули здание, сообщили в МЧС России.

Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и спасли 13 человек, включая двоих детей. Сотрудники МЧС вывели из горящей квартиры мужчину и женщину, а также помогли выбраться 11 жильцам соседних и вышерасположенных квартир.

В настоящее время открытое горение удалось локализовать на площади 20 квадратных метров. На месте происшествия работают 19 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники.

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