18-летний казанец стал жертвой мошенников при покупке смартфона

В полицию обратился 18-летний житель Казани, ставший жертвой мошенников. Молодой человек решил приобрести смартфон по выгодной цене и нашел подходящее объявление в одном из мессенджеров.

Перечислив более 80 тысяч рублей лжепродавцу, казанец так и не дождался своей покупки. Продавец перестал выходить на связь и не вернул деньги.

По данному факту в отделе полиции «Гвардейский» возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России «Мошенничество». Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

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