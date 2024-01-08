Индия и Россия планируют развивать сотрудничество в ядерной энергетике

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Индия и Россия намерены расширить сотрудничество в ядерной энергетике, включая ядерные ректоры малой мощности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российского посла Дениса Алипова.

— Мы надеемся продолжить сотрудничество в области ядерной энергетики на других объектах Индии, чтобы расширить ее и предложить ядерные реакторы большей мощности. На АЭС «Куданкулам» есть шесть реакторов по тысяче мегаватт каждый, но мы также ведем диалог по малым ядерным реакторам, что отвечает интересам Индии, что интересно нам, — сказал он.

Товарооборот России и Индии за 10 месяцев 2023 года вырос вдвое — до рекордных $54,7 млрд.

С января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров в два раза — до 51,4 млрд, а поставки собственной продукции в Россию — в 1,4 раза, до 3,3 млрд.

Такой бурный рост торговли позволяет России оставаться четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым важнейшим поставщиком.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин