В 2023 году заблокировали 70 тысяч интернет-ресурсов с фейками о российских военных

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Около 70 тысяч интернет-ресурсов с фейками, дискредитирующими действия Вооруженных сил России и органов власти, было заблокировано в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Отмечается, что прокуроры пресекают распространение противозаконной информации в условиях беспрецедентной антироссийской информационной кампании, в которой задействованы крупные иностранные интернет-площадки, информационные агентства и другие СМИ.

— Главной целью недружественных государств и их пропагандистов остается дискредитация действий Вооруженных сил Российской Федерации в специальной военной операции и органов власти страны по защите интересов граждан, поддержанию международного мира и безопасности. В ходе противодействия этой тотальной гибридной войне Генпрокуратура направила в 2023 году в Роскомнадзор 555 требований о блокировке фейков. Удалено или заблокировано свыше 69 тысяч интернет-ресурсов, — рассказали в Генпрокуратуре.

В 2022 году эти показатели были выше — год назад прокуроры направили в Роскомнадзор 853 требования о блокировке таких фейков, удалено 128 тысяч интернет-ресурсов.

— Таким образом, налицо уменьшение объема распространяемой дезинформации. Не в последнюю очередь это обусловлено блокировкой в прошлом году крупных иностранных социальных сетей Facebook*, Instagram** и Twitter (X), — пояснили в ведомстве.

Генпрокуратура России в прошлом году также выявила более 300 сайтов с призывами к финансированию ВСУ, все они были блокированы.

Согласно законодательству, к нарушающей закон информации отнесена «информация, содержащая предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Российская Федерация, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования».

*социальная сеть признана экстремистской и запрещена в РФ;

**социальная сеть признана экстремистской и запрещена в РФ.

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Максим Кокунин