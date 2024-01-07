Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 128

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Количество погибших при землетрясении у полуострова Ното в Японии выросло до 128. Об этом сообщило агентство Киодо.

Пострадали от стихийного бедствия 560 человек. Сотрудники экстренных служб не могут установить местонахождение еще 222 жителей.

Напомним, в первый день 2024 года на западном побережье Японии в районе префектур Исикава и Ниигата зафиксировали 29 землетрясений за 2 часа. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Большая часть толчков была в 3 и 4 балла, шесть землетрясений силой 5 баллов, одно — 2 балла.

Больше всего пострадала префектура Исикава, где разрушено более 250 домов, а около 300 построек уничтожено пожарами.



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Галия Гарифуллина