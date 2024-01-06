Самыми популярными покупаемыми авто в ПФО стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самыми популярными покупаемыми автомобилями в Приволжском федеральном округе по итогам одиннадцати месяцев 2023 года стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Об этом узнали эксперты «СберАвто».

При этом, аналитики обратили внимание, что «Татарстан стал единственным регионом в своем федеральном округе, в котором Lada Granta уступила лидерство по спросу Kia Rio (на третьем месте — Hyundai Solaris)».

Интересно, что, если смотреть ситуацию и в других регионах ПФО, кроме перечисленных автомобилей в топ-3 попадали Lada Vesta и Kalina, Toyota RAV4, Volkswagen Polo, Mazda 6.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом, приводит «РИА Новости» результаты исследования, в тройке самых покупаемых машин в каждом федеральном округе чаще всего встречаются отечественная Lada и корейские Kia и Hyundai.

В Минпромторге России рассказали, что в прошлом году продажи новых автомобилей выросли почти на 60% в годовом выражении. Так, по итогам января — декабря 2023 года на территории России реализован 1 319 351 новый автомобиль (до 3 лет).

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Илина Хакимова