Продажи новых автомобилей в России в 2023 году выросли на 60%

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В России в 2023 году продажи новых автомобилей выросли почти на 60% в годовом выражении. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на данные аналитической компании ППК.

Так, по итогам января-декабря 2023 года на территории России реализовано 1 319 351 новых автомобилей (до 3-х лет).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом, как подчеркнули в пресс-службе ведомства, половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства.

Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 1 056 397 штук, рост составил 62% к аналогичному периоду прошлого года.

В сегменте легких коммерческих авто реализовали 104 958 шт. (+35% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте грузовых — 140 204 шт. (+74%), в сегменте автобусов — 17 792 шт. (+19%).



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Илина Хакимова