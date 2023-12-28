Сегодня в Казани снег и до -4 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В четверг, 28 декабря, в Казани ожидается облачная погода, местами возможен небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -2 до -4 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха составят от -2 до -7°С.

Также прогнозируется западный, северо-западный ветер с порывами 5—10 м/с, местами — до 13 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце 2023 года в Татарстане ожидается похолодание до -17 градусов и снегопады. В субботу, 30 декабря, прогнозируется снег, в том числе мокрый, и от 0 до -5 градусов.



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Татьяна Демина