Составлен рейтинг книг, которые в России воровали больше всего в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Артем Дергунов

Чаще всего в уходящем году россияне крали книгу Джорджа Оруэлла «1984». Об этом свидетельствуют результаты исследования сети «Читай-город».

В рейтинг книг, которые в течение последних 12 месяцев воровали в российских книжных чаще всего, вошли следующие произведения:

Джордж Оруэлл «1984»;

Атлас «География. 8-й класс»;

Н. Жукова «Букварь»;

Ника Набокова. «Вакцина от одиночества. Истории, вправляющие мозги»;

Анна Веселко «Девушка с деньгами»;

Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа»;

С. Бубновский «Функциональная анатомия здоровья»;

Пол Аллен «Продажи»;

Ричард Шеперд «Семь возрастов смерти. Путешествие судмедэксперта по жизни»;

Хэл Элрод «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех».

Как сообщают аналитики, в текущем году из книжных магазинов часто исчезала учебная литература стоимостью от 100 до 400 рублей. В основном это были атласы и контурные карты по географии с 6-го по 9-й класс. Кроме того, пропадали буквари, рабочие тетради с 1-го по 4-й класс, книги по воспитанию детей и детские сказки. Всего за последние 12 месяцев в «Читай-городе» было украдено почти 300 тысяч книг (-10% к показателю прошлого года).



Напомним, более 2,8 млн новых книг закупили для российских библиотек за последние четыре года. Их модернизировали по стандартам национального проекта ведомства «Культура».

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Галия Гарифуллина