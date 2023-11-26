Для российских библиотек закупили почти 3 миллиона новых книг

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Более 2,8 млн новых книг закупили для российских библиотек за последние четыре года. Их модернизировали по стандартам национального проекта ведомства «Культура», сообщила заместитель министра культуры России Надежда Преподобная.

— Всего с 2019 по конец 2023 года будет модернизировано 1 080 модельных муниципальных библиотек по всей стране. Уже мы обновили 1 050 учреждений. При этом министерство уделило большое внимание не только модернизации, дизайну и цифровизации библиотек, но и, конечно, обновлению книжного фонда, — приводит ее слова «Интерфакс».

В рамках нацпроекта в российские детские школы искусств и училища с 2019 года было поставлено более 50 тысяч музыкальных инструментов. К следующему году новыми инструментами и оборудованием оснастят более 1,8 тысячи детских школ искусств и училищ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, большинство казанцев — 77% — предпочитают чтение литературных произведений аудиокнигам. Склоняются к аудиоформату 12% опрошенных. Любимым жанром казанцев стало фэнтези, его выбрали более трети опрошенных (36%). Вторую строчку рейтинга заняли детективы и научно-популярная литература (по 27%), третью — классические произведения (23%). Также в пятерку наиболее востребованных жанров вошли романы — исторические (20%) и приключенческие (17%).

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Айрат Назипов