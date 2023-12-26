«Нижнекамскнефтехим» провел масштабную рекультивацию илонакопителей в Нижнекамском районе

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Нижнекамское предприятие СИБУРа провело рекультивацию илонакопителей возле села Борок в Нижнекамском районе. Специальные мероприятия вошли в перечень проектов Соглашения между Росприроднадзором и «Нижнекамскнефтехимом». Проект был одобрен населением на общественных слушаниях и получил заключение Государственной экологической экспертизы. За год в рамках рекультивации 50 га земель было засеяно луговыми травами, здесь же высадили порядка 200 тысяч саженцев сосен и берез. Теперь земли могут использоваться для лесохозяйственных целей.

Илонакопители введены в эксплуатацию в 1982 году, их использовали для сбора, хранения, обезвоживания ила и осадка биологических очистных сооружений (БОС) предприятия. С 2005 года сброс осадков с биологических сооружений на иловые площадки прекратили, а в 2008 году объект законсервировали. Иловые площадки располагались на территории порядка 50 га и состояли из 64 карт. Карты — это специальные котлованы, оснащенные водоотводящей дренажной системой, а также насосной станцией для откачки осветленной воды в целях последующей очистки.

Комплекс мер по восстановлению земель провели в два этапа, сначала технические работы: расчистили территорию, демонтировали коммуникации, освободили иловые карты от осадка, поверхностный слой грунта заменили новым для посадки деревьев. Территорию выровняли, провели инженерную подготовку и окончательную планировку для высадки деревьев. Далее приступили к биологическому этапу рекультивации: землю вспахали и пробороновали, внесли минеральные удобрения и высадили растения. Посадки лесных культур продолжатся, а за саженцами будут вести уход, подкармливать их минеральными удобрениями.

— Мы реализуем целый перечень природоохранных мероприятий в рамках Соглашения, подписанного с Росприроднадзором в 2022 году. Среди самых крупных — реконструкция полигона промышленных отходов, программа демонтажа, программа модернизации факельных систем, строительство локальных очистных сооружений и рекультивация илонакопителей в районе села Борок, отметил Марат Фаляхов, генеральный директор предприятия

— Рекультивацию илонакопителей мы провели в два этапа, выполнив большой объем технических и биологических работ. Мероприятия стартовали в 2022 году и завершились осенью этого года. Высадили 200 тысяч деревьев на 50 гектарах, и вскоре территория возле села Борок будет радовать жителей новым лесом. Комплекс мер по восстановлению земель позволит исключить воздействие на окружающую среду и использовать эту территорию для посадок леса, — сказал Олег Гришаков, руководитель по экологии.

Решение о масштабной рекультивации илонакопителей в Нижнекамском районе было принято с целью возвращения земель в лесохозяйственное использование. Проект был одобрен населением на общественных слушаниях и получил заключение Государственной экологической экспертизы. Предложенные решения были признаны соответствующими всем требованиям законодательства в области охраны окружающей среды.

Промышленники уже несколько лет ведут активное сотрудничеств с Росприроднадзором. 2 февраля 2022 года в рамках рабочей поездки главы ведомства Светланы Радионовой в Нижнекамск было подписано Соглашение о реализации природоохранных мероприятий на сумму 6,8 млрд рублей. Документ закрепляет решения, нацеленные на снижение воздействия на окружающую среду. Ключевыми направлениями являются снижение потребления речной воды, влияния на атмосферный воздух и внедрение новых современных технологий по улучшению эффективности систем очистки стоков и обращения с отходами.

В числе основных проектов: рекультивация илонакопителей в районе села Борок, третий этап реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) и полигона захоронения промышленных отходов, строительство локальных очистных сооружений и установки обезвреживания жидких отходов на новом этиленовом комплексе ЭП-600, строительство факельной системы с бездымным сжиганием.

