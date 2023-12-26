Казань получила около 400 млн рублей от работы муниципальных парковок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В бюджет Казани с начала 2023 года от пользователей муниципальных парковок поступило около 400 млн рублей. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на пресс-конференции.



— Много вопросов звучит о доходах от реализации проекта. Это не доходы — это платежи, которые в полном объеме поступают в муниципальный бюджет Казани. В текущем году это порядка 400 млн рублей, — заявил он.

Эти средства направляются как на капитальный ремонт социальных объектов, так и на мероприятия по организации дорожного движения. Например, на полученные в этом году платежи от пользования муниципальными парковками Казань закупила 2,5 тысячи дорожных знаков, 42 информационных электронных табло для остановок общественного транспорта и так далее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024-го муниципальные парковки Казани, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать без взимания платы.



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Татьяна Демина