Вклад Банка ЗЕНИТ занял четвертое место в рейтинге вкладов с максимальной доходностью

Банк ЗЕНИТ по итогам ноября 2023 года занял 4-е место в рейтинге вкладов от 91 до 180 дней по версии финансового портала «Бробанк». Эксперты изучали ставки по продуктам 77 кредитных организаций.



Кроме того, эксперты «Бробанк» включили сберегательные продукты Банка ЗЕНИТ в топ-16 рейтинга самых выгодных банков для открытия вклада и в топ-19 рейтинга вкладов сроком до 90 дней. Эксперты оценивали уровень ставок и условия продукта.

Максимальная ставка по вкладу «ЗЕНИТ» составляет 15,5% годовых. Она действует для «новых клиентов», у которых в течение 90 календарных дней до даты заключения договора вклада и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ отсутствовали действующие договоры срочных вкладов. Для остальных клиентов, оформивших вклад в ДБО, максимальная ставка составит 14,75% годовых. При этом срок размещения средств — 181 день.

Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка ЗЕНИТ.

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