Профессор КФУ спрогнозировал «очень теплый» 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наступающий 2024 год прогнозируется очень теплым. Такое мнение выразил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Он напомнил, что глобальное потепление климата не прекращается. Оно обусловлено антропогенными факторами. Речь идет о росте количества парниковых газов в атмосфере. На климат также влияют и природные факторы.

— Главный природный фактор — это Эль-Ниньо (повышение температуры в экваториальной части Тихого океана). Явление Эль-Ниньо, которое может продолжаться 1,5—2 года, возникло в Северном полушарии весной, достигло активности осенью и, вероятнее всего, будет и весной следующего года, — аргументировал свой прогноз собеседник.

realnoevremya.ru (архив)

Переведенцев, говоря об этой неделе, подчеркнул — в последний день 2023 года температура воздуха может опуститься до -3 градусов. Также 31 декабря будет идти снег.

В конце 2023 года в Татарстане ожидается похолодание до -17 градусов и снегопады. Морозы ожидаются ночью 29 декабря. Уже на следующий день в дневное время суток прогнозируется от 0 до -5 градусов.

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Айрат Назипов