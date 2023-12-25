Казанцам напомнили о бесплатной работе парковок в новогодние каникулы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В новогодние каникулы муниципальные парковки в столице Татарстана будут работать бесплатно. Об этом на «деловом понедельнике» напомнил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

— С 31 декабря текущего года по 8 января 2024 года муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать без взимания платы, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани увеличили количество мест на муниципальных парковках с 8 986 до 9 265. В планах довести их число до 9 339.

В начале 2024 года жители Татарстана, работающие в организациях с пятидневной рабочей неделей, будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. На работу они выйдут 9 января



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Татьяна Демина