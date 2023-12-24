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Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции Societe Generale

14:12, 24.12.2023
Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции Societe Generale
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции французской финансовой группы Societe Generale в ВТБ, «Россетях», «Русгидро», «Интер РАО», «Газпроме», «Сургутнефтегазе» и «Алросе». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, компании разрешили выкупить долю в ТГК-1, «Роснефти», «Татнефти», Новолипецком металлургическом комбинате, «Ростелекоме», «Лукойле», «Северстали», «Юнипро», «Полюсе», «Норникеле», ОГК-2, «Мосэнерго», «Транснефти», «Аэрофлоте», «Русснефти», «Газпром нефти» и «Магнитогорском металлургическом комбинате».

Лидером по количеству бумаг в портфеле Societe Generale стала ВТБ. В активе французской компании насчитывается 1,7 млрд акций банка. Цена одной акции колеблется в пределах двух копеек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2008 году Societe Generale стала контролирующим акционером Росбанка. После начала спецоперация французская компания решила продать Росбанк «Интерросу» Владимира Потанина.

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Айрат Назипов
ЭкономикаИнвестиции
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