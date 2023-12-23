Дмитрий Песков заявил о готовности Путина к переговорам только для достижения целей СВО

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей спецоперации. Об этом газете The New York Times заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей, — цитирует Пескова ТАСС.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что Путин якобы сигнализировал о готовности к переговорам о прекращении огня на Украине на нынешней линии соприкосновения, Песков заявил, что эти тезисы «в своей концепции неверны».

В середине декабря Владимир Путин заявил, что у Украины нет будущего. Он указал на отсутствие у киевского режима идеологии и промышленности. В тоже время глава государства отметил — промышленность в России набирает обороты. Сектор ОПК действует «все грамотнее и грамотнее». По такому же принципу работают и бойцы в зоне спецоперации.



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Александр Зарипов