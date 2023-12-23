Владимир Путин не будет встречаться с кабмином перед Новым годом

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.mе

Президент России не планирует встречаться с кабмином перед Новым годом. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Нет, с правительством нет [в графике на неделю встречи], фактически она уже была, когда были нацпроекты, — сообщил Песков.

Он отметил, этой встречи не будет, потому что Путин уже встречался с кабмином на заседании Совета по нацпроектам. По его словам, следующая неделя «будет напряженной» в работе президента.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Песков также добавил, что Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран. Поздравления будут направлены только в дружественные страны.

Кроме этого, пресс-секретарь президента сказал, что глава государства, возможно, сделает небольшую паузу в работе на предстоящих новогодних и рождественских праздниках.

— Частично, наверное, но полностью он никогда не использует [каникулы], — заключил Песков.



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Александр Зарипов