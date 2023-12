Apple договаривается с крупными СМИ о тренировке своего искусственного интеллекта на их материалах

Американская компания Apple начала переговоры с крупными новостными медиа и издательствами, чтобы использовать их архивы публикаций для обучения своих систем искусственного интеллекта. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The New York Times.

По словам собеседников издания, Apple уже заключила многолетние соглашения на сумму $50 млн о лицензировании архивов новостных статей.

Среди партнеров компании такие крупные информационные площадки, как еженедельник The New Yorker, телеканал NBC News, новостное издание The Daily Beast и др.

При этом некоторые руководители издательств отнеслись к предложению Apple скептически. Менеджеры выразили опасения о юридической ответственности, к которой их могут привлечь в результате использования принадлежащего компаниям лицензированного контента.

Аналитики Сбера и медиахолдинга Rambler&Co провели исследование и выяснили, в каких направлениях устойчивого развития должен использоваться искусственный интеллект (ИИ), по мнению граждан России.

Россияне заявили, что искусственный интеллект пригодился бы для облегчения ежедневных задач (18%) и улучшения экономики (16%). Также его предлагают использовать в окружающей среде (8%) и социальной сфере (5%). Каждый четвертый — 26% — убежден, что ИИ способен положительно повлиять на работу во всех этих направлениях.

Самым популярным вариантом применения ИИ стала борьба с климатическими изменениями (51%). Как говорят россияне, искусственный интеллект может быть полезен для предсказания природных катастроф (25%), прогноза изменений климата (23%) и разработки углеродно-нейтральных материалов (17%).



Максим Кокунин